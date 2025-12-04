Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

Karabük'te Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde evinin önünde bulunan Mustafa G., sağlık ekiplerinin tespitine göre hayatını kaybetti. Polis incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:20
Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi

Karabük’te bir kişi, sabah saatlerinde evinin önünde hareketsiz halde bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar, Mustafa G.'yi evinin önünde yerde hareketsiz yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden şahsın vücudunda kesici veya delici herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

