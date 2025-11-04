Karabük'te Filyos Çayı'na Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

İtfaiye ekipleri halat yardımıyla müdahale etti

Köprübaşı mevkiinde Filyos Çayı'na düşen yavru kedi, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar kedinin çaya düştüğünü görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erleri halat yardımıyla çaya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Sahibi olan yaşlı kadın itfaiye erine, "Yavrum iyi gün gör" diyerek teşekkür etti.

