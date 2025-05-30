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Karabük'te Heyelan Köy Yolunu Kapattı: Ulaşım Alternatif Güzergahlar ile Sağlanıyor

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Şenler köyü yolu ulaşıma kapandı, alternatif güzergahlar devreye alındı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:38
Karabük'te Heyelan Köy Yolunu Kapattı: Ulaşım Alternatif Güzergahlar ile Sağlanıyor

Karabük'te Heyelan Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Karabük'te etkili olan heyelan, Şenler köyü yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren köy yolu tamamen kapandı.

Alternatif Güzergahlar Belirlendi

Şenler köyüne ulaşım, Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanmaktadır. Bu alternatif yol, köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için devreye alınmıştır.

Çalışmalar Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki heyelan sonrası temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürmektedir. Yetkililer, durumu yakından takip ederek en kısa sürede yolun yeniden açılması için çaba göstermektedir.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam etti.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam etti.

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