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Karabük'te İki Karaca Doğada Görüntülendi

Eflani'de iki karaca cep telefonu ile kaydedildi, doğanın güzellikleri gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:22
Karabük'te İki Karaca Doğada Görüntülendi

Karabük'te İki Karaca Doğada Görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ramazan Gürbüz ve veteriner hekim Ahmet Öztürk, Karacapınar köyü civarında gerçekleştirdikleri arazi çalışması esnasında iki karaca ile karşılaştı.

Doğanın Anlık Güzellikleri

Karacaları görüntülemek isteyen Gürbüz, anı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, 2 karacanın arazide neşeyle koştuğu anlar yer alıyor. Bu görüntüler, doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

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