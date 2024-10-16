Karabük'te İki Karaca Doğada Görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ramazan Gürbüz ve veteriner hekim Ahmet Öztürk, Karacapınar köyü civarında gerçekleştirdikleri arazi çalışması esnasında iki karaca ile karşılaştı.

Doğanın Anlık Güzellikleri

Karacaları görüntülemek isteyen Gürbüz, anı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, 2 karacanın arazide neşeyle koştuğu anlar yer alıyor. Bu görüntüler, doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.