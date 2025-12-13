Van'da Kar: 102 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van’da dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

İlçe Bazlı Kapanan Yollar

Kar nedeniyle kapalı yolların ilçe dağılımı şöyle: Bahçesaray 25, Çatak 42, Gürpınar 18, İpekyolu 4 ve Saray 13.

Kurubaş ve Güzeldere Geçitlerinde Sis ve Kar

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düşerken, sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

Karabet Geçidi Ulaşıma Açıldı

Öte yandan, dün geceki kar ve tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, Türkiye'nin en yüksek geçidi olarak tekrar ulaşıma açıldı.

