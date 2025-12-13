DOLAR
Bingöl'de Yoğun Sis: Trafikte Görüş 10-20 Metreye Düştü

Bingöl'de sabah etkili olan yoğun sis, şehir merkezinde görüşü 10-20 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:11
Sis trafikte zor anlar yaratırken yükseklerde görsel şölen sundu

Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, şehir merkezinde trafikte görüş mesafesini yer yer düşürdü. Soğuk hava ile birlikte oluşan sis, kentte günlük hayatı olumsuz etkilerken yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Şehir merkezinde özellikle ana arterler, kavşaklar ve çevre yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10-20 metreye kadar düşmesi nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeyi tercih etti. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafikte yavaşlamalar yaşandığını belirtti.

Yüksek kesimlerde ise sis adeta doğayla bütünleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu. Dağlar, vadiler ve yerleşim alanlarının üzerine çöken sis tabakası, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Sis denizi şeklinde oluşan manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Kentin yüksek noktalarından çekilen görüntüler, Bingöl'ün doğal güzelliklerini yeniden gözler önüne serdi.

Meteorolojiden sürücülere uyarı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayının etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, trafikte takip mesafesinin korunması, ani frenlerden kaçınılması ve hızın düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

