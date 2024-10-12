Karabük'te İnşaat İşçisi Banyoda Ölü Bulundu

Karabük'te Çok Üzücü Bir Olay

Karabük'te bir inşaat alanında çalışan Ali Arıkboğa (52) yaşındaki işçi, meraklı arkadaşları tarafından banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Alınan ihbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Arıkboğa'nın vefat ettiği tespit edildi.

Kalp Krizi Şüphesi

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, işçinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Arıkboğa’nın cesedi, gerekli incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi yapılmak üzere kaldırıldı.

Karabük'te merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından şantiyenin banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen işçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından şantiyenin banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen işçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.