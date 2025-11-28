Karabük'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Karabük'te jandarmanın üç ayrı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; 12 peçete, 791 ecza hap, 34,27 g hammadde, 20,23 g kannabinoid, bin 600 poşet ve 3 aparat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:34
Karabük'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Karabük'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde üç ayrı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Karabük’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 farklı operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yürütülen faaliyetlerde şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda şu delillere ulaşıldı:

12 adet farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 791 adet sentetik ecza hap, 34,27 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20,23 gram sentetik kannabinoid, bin 600 adet kilitli şeffaf poşet ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

KARABÜK’TE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 3 FARKLI OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

KARABÜK’TE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 3 FARKLI OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

KARABÜK’TE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 3 FARKLI OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?