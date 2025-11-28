Karabük'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde üç ayrı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Karabük’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 farklı operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yürütülen faaliyetlerde şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda şu delillere ulaşıldı:

12 adet farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 791 adet sentetik ecza hap, 34,27 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20,23 gram sentetik kannabinoid, bin 600 adet kilitli şeffaf poşet ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

