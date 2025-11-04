Karabük’te Kadının Güçlendirilmesi Kurulu Toplandı

Karabük'te kadınların toplumsal hayatta güçlenmesini amaçlayan Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile koordinasyon kurulu üyesi kurum amirleri katıldı.

Gündem ve Eylem Planı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi kapsamında kurulan il koordinasyon kurullarının, kadının güçlenmesine ilişkin politikaları merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla yürütmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kurul, ilgili kurumların iş birliğiyle Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı hazırlanması sürecini başlattı.

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızın; eğitim, sağlık, ekonomik ve katılım başlıkları olmak her alanda güçlü, üretken ve etkin bir şekilde yer aldığı bir toplum, kalkınmanın en sağlam temelidir. Kadınlarımızın her türlü potansiyelini toplumsal hayata tam anlamıyla yansıtamadığı bir yerde ne ekonomik gelişmeden, ne de sosyal ilerlemeden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması, yalnızca bir hak değil, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda daha fazla yer alması; üretime katılımlarının artması, karar alma mekanizmalarında aktif şekilde yer almaları, toplumumuzun refah düzeyini doğrudan yükseltecektir. Bizler Karabük’te, tüm kurumlarımızın iş birliğiyle kadınların güçlenmesi yönünde atılacak her adımı destekliyor; fırsat eşitliğini esas alan bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın girişimciliğini teşvik eden projelerden eğitim programlarına, sosyal destek mekanizmalarından istihdam imkanlarına kadar her alanda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. Bu anlayışla, kadınlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak, özgüvenlerini güçlendirecek ve her alanda hak ettikleri yeri almalarını sağlayacak politikaları hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamda daha etkin rol almaları, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve karar alma mekanizmalarında temsillerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

KARABÜK'TE, KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALMASINI AMAÇLAYAN KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA YAVUZ BAŞKANLIĞINDA VALİLİK MAKAM TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.