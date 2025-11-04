Karabük’te Kadının Güçlendirilmesi Kurulu Toplandı

Karabük’te Vali Mustafa Yavuz başkanlığında toplanan Kurul, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı hazırlık çalışmalarını başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:52
Karabük’te Kadının Güçlendirilmesi Kurulu Toplandı

Karabük’te Kadının Güçlendirilmesi Kurulu Toplandı

Karabük'te kadınların toplumsal hayatta güçlenmesini amaçlayan Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile koordinasyon kurulu üyesi kurum amirleri katıldı.

Gündem ve Eylem Planı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi kapsamında kurulan il koordinasyon kurullarının, kadının güçlenmesine ilişkin politikaları merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla yürütmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kurul, ilgili kurumların iş birliğiyle Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı hazırlanması sürecini başlattı.

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızın; eğitim, sağlık, ekonomik ve katılım başlıkları olmak her alanda güçlü, üretken ve etkin bir şekilde yer aldığı bir toplum, kalkınmanın en sağlam temelidir. Kadınlarımızın her türlü potansiyelini toplumsal hayata tam anlamıyla yansıtamadığı bir yerde ne ekonomik gelişmeden, ne de sosyal ilerlemeden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması, yalnızca bir hak değil, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda daha fazla yer alması; üretime katılımlarının artması, karar alma mekanizmalarında aktif şekilde yer almaları, toplumumuzun refah düzeyini doğrudan yükseltecektir. Bizler Karabük’te, tüm kurumlarımızın iş birliğiyle kadınların güçlenmesi yönünde atılacak her adımı destekliyor; fırsat eşitliğini esas alan bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın girişimciliğini teşvik eden projelerden eğitim programlarına, sosyal destek mekanizmalarından istihdam imkanlarına kadar her alanda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. Bu anlayışla, kadınlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak, özgüvenlerini güçlendirecek ve her alanda hak ettikleri yeri almalarını sağlayacak politikaları hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamda daha etkin rol almaları, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve karar alma mekanizmalarında temsillerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

KARABÜK'TE, KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALMASINI AMAÇLAYAN...

KARABÜK'TE, KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALMASINI AMAÇLAYAN KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA YAVUZ BAŞKANLIĞINDA VALİLİK MAKAM TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?