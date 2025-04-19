DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.894,06 -0,9%

Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Karabük'te kayalık alana düşen bir inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:06
Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Karabük'te İneğin Kurtarılması Başarıyla Gerçekleşti

Karabük'ün Başköy köyünde bir inek, kayalık bir alana düşerek yardıma ihtiyaç duydu. AFAD ekipleri, olayın bildirimi üzerine hızlıca bölgeye intikal etti.

Vinç Yardımıyla Kurtarma Operasyonu

Ekipler, ineği kurtarmak için halata bağlayarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Kurtarma çalışmaları sonucunda inek, sağ salim bir şekilde sahibine teslim edildi.

Bu olay, hem AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesini hem de toplum dayanışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokyo'da 'Gizem Dolu Anadolu' Fotoğraf Sergisi Açıldı
2
Bayraktar TB2, Yerli TM100 Motoruyla İki Başarılı Test Uçuşu Gerçekleştirdi
3
Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
4
Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
5
Muş'ta Okul Sporları Karate Şampiyonası Heyecanı Başladı
6
Kastamonu'da Sisle Bütünleşen Orman Görüntüleri
7
Fatih'te Bıçaklanarak Öldürülen Elif Kırav toprağa verildi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!