Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Karabük'te İneğin Kurtarılması Başarıyla Gerçekleşti

Karabük'ün Başköy köyünde bir inek, kayalık bir alana düşerek yardıma ihtiyaç duydu. AFAD ekipleri, olayın bildirimi üzerine hızlıca bölgeye intikal etti.

Vinç Yardımıyla Kurtarma Operasyonu

Ekipler, ineği kurtarmak için halata bağlayarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Kurtarma çalışmaları sonucunda inek, sağ salim bir şekilde sahibine teslim edildi.

Bu olay, hem AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesini hem de toplum dayanışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.

Karabük'te kayalık alana düşen inek vinçle kurtarıldı.