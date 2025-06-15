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Karabük'te LGS Sonrası Öğrenciye At Hediyesi

Karabük'te 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya, LGS sınavı sonrası sürpriz bir şekilde at hediye edildi.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:25
Karabük'te LGS Sonrası Öğrenciye At Hediyesi

Biniciliğe Meraklı Baran'a Sürpriz Hediyesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası yapılan sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı. Sınav için hazırlık döneminde at çiftliğinden uzakta kalan Yalçınkaya, sınav çıkışında kendisine hediye edilen atla buluştu.

Sınav Çıkışında Karşılaştığı Sürpriz

Kanuni Ortaokulu'nda girdiği sınavın ardından çiftlik sahibi, onun için özel olarak yetiştirdiği "Kınalı Yörük" isimli kısrağı hediye etti. Uzun yıllar boyunca at binme keyfini yaşamış olan Yalçınkaya, sınav dönemi nedeniyle bir süre bu keyiften mahrum kalmıştı.

Baran'ın mutluluğu ve geleceği

At hediye edileceğini beklemediğini vurgulayan Yalçınkaya, "Sürpriz oldu. Sevindim, mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi. Yaz tatilinde her gün at çiftliğine giderek, at binen Yalçınkaya, bu yeni dostuyla geçireceği mutluluğu sabırsızlıkla bekliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya, girdiği...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya, girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında at hediye edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya, girdiği...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya, girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında at hediye edildi.

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