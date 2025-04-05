Karabük'te Menfeze Çarpan Hafif Ticari Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'te Menfeze Çarpan Araç Kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Karabük-Kastamonu kara yolunun Sarıahmetli köyü yakınlarında gerçekleşti.

Sürücü Mustafa D. (48) yönetimindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yolcular Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) yaralandı.

Kaza Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hemen hastanelere aktarılmak üzere müdahaleye alındı.

Ağır yaralanan Şefika D., kentteki özel bir hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şefika D. kurtarılamadı.

Bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, yetkililerden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.