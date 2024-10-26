Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:37
Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Motosiklet ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı

Karabük'te yaşanan üzücü bir olayda, motosiklet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Hakan K. (24) tarafından kullanılan 78 ACA 227 plakalı motosikletin, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altında bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan İsmail A. (35) ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda, sürücüler Hakan K. ve İsmail A.'nın yanı sıra İsmail A.'nın eşi Tuğçe A. (24) da ağır yaralandı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İsmail A., özel hastaneye nakledildikten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alkollü Sürüş İddiası

Öte yandan, 78 ACA 227 plakalı motosikletin sürücüsü Hakan K.'nin ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen, Dubai'de Çöl Safariya Çıktı
2
İrlanda Başbakanından AB açıklaması: Güvenilirliğini kaybediyor
3
Gündem Özeti: 27 Ekim 2024
4
Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Zelenskiy, Yabancı Subaylara İzin Veren Yasayı Onayladı
6
Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
7
İstanbul’da Filistin İçin Destek Gecesi Düzenlendi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek