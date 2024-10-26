Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Motosiklet ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı

Karabük'te yaşanan üzücü bir olayda, motosiklet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Hakan K. (24) tarafından kullanılan 78 ACA 227 plakalı motosikletin, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altında bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan İsmail A. (35) ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda, sürücüler Hakan K. ve İsmail A.'nın yanı sıra İsmail A.'nın eşi Tuğçe A. (24) da ağır yaralandı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İsmail A., özel hastaneye nakledildikten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alkollü Sürüş İddiası

Öte yandan, 78 ACA 227 plakalı motosikletin sürücüsü Hakan K.'nin ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.