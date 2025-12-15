Karabük’te Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi 1 Hafta Trafiğe Kapalı

Karabük Belediyesi, kent merkezinde devam eden altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Ömer Lütfü Özaytaç Caddesinde kapsamlı bir yenileme başlattı.

Çalışmanın kapsamı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Camii ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) arasındaki güzergâhın 1 hafta süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bu güzergâhta altyapı yenilemeleri, asfaltlama uygulamaları ve aydınlatma sistemlerine yönelik düzenlemeler etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Ulaşım düzenlemesi ve güvenlik

Yenileme süreci boyunca trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Yetkililer, sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

Belediye açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir merkezinde planlı bir dönüşüm süreci yürütüldüğünü belirterek, çalışmalar sırasında yaşanabilecek geçici aksaklıklar için vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından caddenin yeniden trafiğe açılacağını ve kent genelindeki yenileme çalışmalarının etaplar halinde devam edeceğini kaydetti.

KARABÜK BELEDİYESİ, KENT MERKEZİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.