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Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahalede Bulunuyor

Karabük'te Kayı köyü mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor, ekipler hem karadan hem de havadan çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:48
Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahalede Bulunuyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Karabük'teki ormanlık alanda meydana gelen yangın, acil müdahale gerektiriyor. Merkez ilçeye bağlı Kayı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Hava destekli müdahale ile yangının yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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