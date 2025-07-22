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Karabük’te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te çıkan orman yangınında can kaybı yaşanmadı, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:59
Karabük’te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük’te, merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile müdahale ediliyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yangın hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz." dedi ve yangının doğu ile batı yönlü devam ettiğini ifade etti.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Vali Yavuz, 64 aracın, arazözler, su tankerleri ve iş makineleri ile yangına müdahale etmekte olduğunu belirtti. Ayrıca, 200'den fazla personel ile sahada çalıştıklarını ve helikopter desteği ile yangına müdahale edildiğini aktardı. Havaların kararmasıyla birlikte helikopter uçuşlarının sona ereceği ve müdahalelerin karadan süreceği bilgisi verildi.

Yavuz, yangının engebeli arazide çıktığını belirterek, yangın sonrası zarar gören alanların tespitinin ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu. Rüzgarın yangının yönünü değiştirmesi nedeniyle dikkatli olunduğunun altını çizen Vali Yavuz, tüm ekiplerin el birliği ile yangını söndürme amacında olduğunu vurguladı.

Valilikten Gelen Açıklama

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma destek vermekte olduğu, 63 araç ve 205 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Ayrıca, yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerin tedbir amacıyla boşaltıldığı bilgisi verildi.

"Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir" ifadesiyle Valilik, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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