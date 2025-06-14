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Karabük'te Otomobil ve Van Çarpıştı: 7 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, karşı şeride savrulan otomobil bir camlı vanla çarpıştı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:31
Karabük'te Otomobil ve Van Çarpıştı: 7 Yaralı

Karabük'te Feci Kaza: 7 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı. V.B. yönetimindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek karşı şeride savruldu.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, Karabük-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Mermer mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölgede, otomobil bordür taşına çarparak karşı şeride fırladı.

Otomobilin karşı şeritte T.F.K. yönetimindeki 78 AAH 568 plakalı camlı vanla çarpışması sonucu, hem sürücüler hem de araçlarda bulunan yolcular yaralandı.

Yaralılar ve Durumları

Kazada yaralananlar arasında otomobil sürücüsü V.B. ile yolcu N.B. (56), camlı vandaki R.G, K.G, H.A. ve diğer H.A. yer alıyor. Yaralılardan N.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza anının hemen ardından, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan N.B., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Kaydetti

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydıyla belgelendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride savrulan otomobilin camlı vanla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride savrulan otomobilin camlı vanla çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride savrulan otomobilin camlı vanla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride savrulan otomobilin camlı vanla çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

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