Karabük'te Otomobille Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Karabük'te motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 22:13
Karabük'te Otomobille Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Karabük'te Korkunç Kaza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafikteki kaza, motosiklet sürücüsü için ciddi sonuçlar doğurdu. Karabük-Bartın kara yolunda hareket halinde olan Y.K. yönetimindeki 78 SN 816 plakalı otomobil, Akçasu mevkisinde S.A.'nın kullandığı 78 SS 857 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü

Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A. için olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, S.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu biliniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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