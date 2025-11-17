Karabük'te Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde kış hazırlıkları tamamlandı

Barınaklar güçlendirildi, stoklar artırıldı

Karabük Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kış mevsimine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, soğuk hava koşullarına karşı barınakların kapalı ve korunaklı alanları güçlendirildi, ek ısıtma tedbirleri alındı ve hayvanların kış boyunca güvenli bir ortamda kalması için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Merkezdeki yaşam alanları gözden geçirilerek izolasyon çalışmaları yapıldı ve barınakların iç bölümleri, hayvanların üşümeyeceği şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca merkezde mama ve su stokları artırıldı; kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletileceği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili, "Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Bakımevimizde tüm süreçleri yakından takip ediyor, hayvanların konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KARABÜK BELEDİYESİ, SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE KIŞ MEVSİMİNE YÖNELİK TÜM HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ.