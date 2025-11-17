Karabük'te Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Karabük Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kış hazırlıklarını tamamladı; barınaklar güçlendirildi, izolasyon yapıldı, stoklar artırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:47
Karabük'te Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Karabük'te Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde kış hazırlıkları tamamlandı

Barınaklar güçlendirildi, stoklar artırıldı

Karabük Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kış mevsimine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, soğuk hava koşullarına karşı barınakların kapalı ve korunaklı alanları güçlendirildi, ek ısıtma tedbirleri alındı ve hayvanların kış boyunca güvenli bir ortamda kalması için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Merkezdeki yaşam alanları gözden geçirilerek izolasyon çalışmaları yapıldı ve barınakların iç bölümleri, hayvanların üşümeyeceği şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca merkezde mama ve su stokları artırıldı; kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletileceği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili, "Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Bakımevimizde tüm süreçleri yakından takip ediyor, hayvanların konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KARABÜK BELEDİYESİ, SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE KIŞ MEVSİMİNE YÖNELİK...

KARABÜK BELEDİYESİ, SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE KIŞ MEVSİMİNE YÖNELİK TÜM HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ.

KARABÜK BELEDİYESİ, SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE KIŞ MEVSİMİNE YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler