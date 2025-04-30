Karabük'te Tarihi İçme Suyu Kanalı Keşfedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yenimahalle'de yer alan Zati Ağar İlkokulu'nun yıkımından sonra gerçekleştirilen okul inşaatının temel kazısında, 17. ve 18. yüzyıla ait tarihi bir içme suyu kanalı ortaya çıktı.

Yıkılan okulun bahçesinde çalışan ekipler, kazı esnasında bu önemli tarihi kalıntıyı keşfetti. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Safranbolu Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme gerçekleştirdi.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıkılan Zati Ağar İlkokulu'nun temel kazısında bulunan bu içme suyu kanalının, bölgedeki çeşme ve hamam gibi yapıların su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış olabileceğini" belirtti.

Vali Yavuz, kanalın toplam uzunluğunun 38 metre olduğunu ve ekiplerin bu uzunluğun 34 metresine kadar erişebildiğini ifade etti. Kanalın 1,60 - 1,80 metre yüksekliğinde olduğunu ve alt tarafında az miktarda su bulunduğunu ekledi.

Bu yapının harçsız taşla yapılan kemerli bir duvar ile inşa edildiğini vurgulayan Vali Yavuz, "O bölgede bu tür yapıların olabileceğini değerlendiriyoruz. Safranbolu Müze Müdürlüğü konuyu takip ediyor ve incelemeye devam ediyor. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de buranın tescilini sağlamak için çalışma yapacak" dedi.

Vali Yavuz, ayrıca okul inşaatı projesinde bazı küçük revizyonlar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına rastlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına rastlandı.