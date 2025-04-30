DOLAR
38,48 0,17%
EURO
43,76 1,06%
ALTIN
4.090,13 0,36%
BITCOIN
3.620.738,16 0,77%

Karabük'te Tarihi İçme Suyu Kanalı Keşfedildi

Karabük'te bir okul inşaatında, 17. ve 18. yüzyıla ait tarihi içme suyu kanalı bulundu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:05
Karabük'te Tarihi İçme Suyu Kanalı Keşfedildi

Karabük'te Tarihi İçme Suyu Kanalı Keşfedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yenimahalle'de yer alan Zati Ağar İlkokulu'nun yıkımından sonra gerçekleştirilen okul inşaatının temel kazısında, 17. ve 18. yüzyıla ait tarihi bir içme suyu kanalı ortaya çıktı.

Yıkılan okulun bahçesinde çalışan ekipler, kazı esnasında bu önemli tarihi kalıntıyı keşfetti. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Safranbolu Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme gerçekleştirdi.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıkılan Zati Ağar İlkokulu'nun temel kazısında bulunan bu içme suyu kanalının, bölgedeki çeşme ve hamam gibi yapıların su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış olabileceğini" belirtti.

Vali Yavuz, kanalın toplam uzunluğunun 38 metre olduğunu ve ekiplerin bu uzunluğun 34 metresine kadar erişebildiğini ifade etti. Kanalın 1,60 - 1,80 metre yüksekliğinde olduğunu ve alt tarafında az miktarda su bulunduğunu ekledi.

Bu yapının harçsız taşla yapılan kemerli bir duvar ile inşa edildiğini vurgulayan Vali Yavuz, "O bölgede bu tür yapıların olabileceğini değerlendiriyoruz. Safranbolu Müze Müdürlüğü konuyu takip ediyor ve incelemeye devam ediyor. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de buranın tescilini sağlamak için çalışma yapacak" dedi.

Vali Yavuz, ayrıca okul inşaatı projesinde bazı küçük revizyonlar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına rastlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalına rastlandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emekçilerle Buluşma Programında Konuştu
2
Gazipaşa'da Afet Bilinci Artırma Paneli Düzenlendi
3
Öğrenciler Avrupa Parlamentosu'nda Filistin İçin Bir Araya Geldi
4
TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya Yangını Yaralılarını Ziyaret Etti
5
Siirt'te Trafik Işıklarında 'Aile Yılı' Temalı Görseller
6
Bakan Işıkhan: 'Türkiye'de Çalışma Hayatında Sessiz Devrim Gerçekleştirildi'
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu ve İtalya Ziyareti Sonrası Açıklamalar

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı