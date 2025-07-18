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Karabük'te Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:27
Karabük'te Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Çavuşlar köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alanı tehdit etti. Olayın duyulması üzerine İl Özel İdaresi, itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlükleri arazözleri ile AFAD ve yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangın bölgesine gelerek durumu yerinde inceledi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının merkez ilçe, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinin kesişiminde meydana geldiğini belirtti. Yangına, 47 araç, 164 personel ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini aktaran Yavuz, "Yaklaşık 5-6 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yavuz, yangına hızlı ve koordineli müdahalede bulunulduğunu vurgulayarak, "Neredeyse duman görüldüğü an, bütün ekipler olay yerine gitti. Yarım saat, 45 dakika içinde de helikopter geldi. Kurumlarımızın koordineli çalışması oldu. Vatandaşlarımızı, ormanlarımızı korumaya davet ediyorum. Hepimize geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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