Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Karabük'te tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karabük'te tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda, 4 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyon ve el konulan deliller, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.

Operasyon ve gözaltılar

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Z.D, O.E, A.D ve A.P. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller ve mali hareketlilik

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 45 milyon 496 bin 815 TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında ruhsatsız GLOCK GEN-5 ibareli bir tabanca, 96 adet tabanca fişeği, toplam 2 milyon 250 bin TL karşılığı 5 senet, suç geliri olduğu değerlendirilen 44 bin TL, müştekilere ait kredi kartları ve alınan-verilen ödemelere ilişkin notların yer aldığı bir ajanda yer aldı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ve A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.D. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

