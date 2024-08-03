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Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eskipazar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 01:54
Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, sürücüsü A.D. olan 78 SD 173 plakalı hafif ticari aracın, M.K. yönetimindeki 78 ABM 181 plakalı otomobille Karabük-Ankara kara yolunun Karahasanlar köyü yakınındaki kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazada, her iki aracın sürücüleri ve yolcuları B.D., Ş.Ş. ve Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri hızlıca sevk edildi.

Hastanelere Sevk

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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