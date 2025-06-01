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Karabük'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Safranbolu'da meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:19
Karabük'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i çocuk olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza, K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobilin Karabük-Bartın kara yolu üzerinde, İnceçay köyü yakınlarında çarpışması sonucu meydana geldi.

Olayda her iki sürücü ve araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

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