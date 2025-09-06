DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Karabük'te Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Karabük Eflani'de meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi; M.O. hastanede yaşamını yitirdi, cenazeler Ankara Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:39
Karabük'te Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Karabük'te trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza ayrıntıları

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Eflani-Kastamonu Daday kara yolu Kababayır mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

4 Eylül'de, 78 AAG 799 plakalı otomobili M.O. (43) yönetiyordu; diğer araç ise 19 DU 827 plakalı olup sürücüsü Y.Y. (44) idi. İki aracın çarpışması sonucu kaza gerçekleşti.

Kazada, Y.Y. (44) ile aynı araçtaki Z.Y. (64) ve Z.Y. (16) hayatını kaybetmişti. Kazada yaralananlar arasında bulunan H.Y. (18), M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) çevredeki hastanelere kaldırıldı; yapılan müdahaleye rağmen M.O. (43) hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi...

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz
6
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
7
Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı