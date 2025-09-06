Karabük'te trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza ayrıntıları

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Eflani-Kastamonu Daday kara yolu Kababayır mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

4 Eylül'de, 78 AAG 799 plakalı otomobili M.O. (43) yönetiyordu; diğer araç ise 19 DU 827 plakalı olup sürücüsü Y.Y. (44) idi. İki aracın çarpışması sonucu kaza gerçekleşti.

Kazada, Y.Y. (44) ile aynı araçtaki Z.Y. (64) ve Z.Y. (16) hayatını kaybetmişti. Kazada yaralananlar arasında bulunan H.Y. (18), M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) çevredeki hastanelere kaldırıldı; yapılan müdahaleye rağmen M.O. (43) hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

