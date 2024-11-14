Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

İl merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda zanlılar R.T, I.A., K.V. ve S.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 bin 724 sentetik ecza, 50,70 gram sentetik uyuşturucu ve 19,48 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.A., savcılık ifadesinin ardından salıverilirken; R.T, K.V. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.