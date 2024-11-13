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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:17
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilen S.Y, F.K, H.Y. ve E.Y. hakkında harekete geçildi. Yapılan araç ve üst aramalarında, 57,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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