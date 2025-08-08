Karabük'te Yeniden Başlayan Yangında Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlık alanda yeniden çıkan yangının çevrelendiğini açıkladı. Yangının, 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladığını belirtti.

Yangına Hızlı Müdahale

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde alevlerin yükselmesi üzerine, itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözlerle yangının söndürülmesi için çalışmalara hız verildi. Yüksek ve eğimli arazide etkili olan alevlere karşı havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Medya Açıklaması

Vali Yavuz, Yeşilköy jandarma uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün rüzgarın da etkisiyle daha önce yanan bölgenin üst kısmında yeni bir yangının başladığını belirtti. Yangına, bilgi gelir gelmez, tüm kurumlarla birlikte güçlü bir müdahale yapıldığını ifade etti.

Yangınla Mücadele Detayları

Vali Yavuz, 170'e yakın araç ve 650'ye yakın görevli ile gönüllülerin yangına müdahale ettiğini, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin tekrar başladığını duyurdu. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Yeşilköy'de güvenlik nedeniyle 80 hanenin tahliye edildiğini belirten Yavuz, yangın riski azaldıktan sonra vatandaşların güvenli şekilde evlerine dönebildiğini aktardı. Yangının çevrelendiğini ancak hâlâ bir noktada müdahale ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Ormanların Korunması İçin Birlik Olmalıyız

Yavuz, Karabüklülere geçmiş olsun dileklerini iletirken, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. "Geçmişten bizlere miras kalan ormanları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızdan destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

