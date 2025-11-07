Karabük’te Zincirleme Kaza: 2 Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Karabük’te bir akaryakıt tankeri, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada iki motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki 34 HTU 735 plakalı akaryakıt tankeri, Sanayi Kavşağı'ndan Balıklar Kayası Kavşağı istikametine seyir halindeyken, en sağ şeritte ilerleyen 78 ABY 708 plakalı otomobilin üst geçidi geçtikten sonra aniden durması üzerine çarpışmamak için sola manevra yaptı.

Bu sırada aynı yönde orta şeritten ilerleyen motosiklet sürücüleri A.T.U. yönetimindeki 34 KUL 251 plakalı motosiklet ile S.Ç. yönetimindeki 78 ACC 901 plakalı motosiklet tankerin sol ön kısmına peş peşe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları alarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza Anı ve Soruşturma

Olay anı, tankerin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücülerinin çarpma anı ve yola savrulmaları yer alıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

