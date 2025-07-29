Karabük'teki Orman Yangını Nedeniyle 4 Mahalle ve 1 Köy Tahliye Edildi

Karabük'te Orman Yangını: Tahliyeler Gerçekleşti

Karabük merkezdeki Kahyalar köyü ve çevresinde meydana gelen orman yangını, ikinci gününde söndürme çalışmaları ile devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bölgedeki 4 mahalle ve 1 köyün tedbiren boşaltılmasına neden oldu.

Yangının başladığı Kahyalar köyü ormanlık alanında, hem karadan hem havadan müdahale sürerken, güvenlik önlemleri kapsamında Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Valilikten Açıklama

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla birlikte, merkez ilçedeki yangın söndürme çalışmalarının Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt tarafından yerinde incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edildiği, ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personel ile çalışmalara başlandığı ifade edildi. Öte yandan, Vali Yavuz, devlete bağlı tüm kurumların sahada olduğunu ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alındığını vurgulayarak, yangının bir an önce kontrol altına alınması için gayret gösterildiğini belirtti.

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.