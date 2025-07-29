DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,05 0,12%
ALTIN
4.336,17 -0,27%
BITCOIN
4.812.150,49 -0,62%

Karabük'teki Orman Yangını Nedeniyle 4 Mahalle ve 1 Köy Tahliye Edildi

Karabük'te devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 11:54
Karabük'teki Orman Yangını Nedeniyle 4 Mahalle ve 1 Köy Tahliye Edildi

Karabük'te Orman Yangını: Tahliyeler Gerçekleşti

Karabük merkezdeki Kahyalar köyü ve çevresinde meydana gelen orman yangını, ikinci gününde söndürme çalışmaları ile devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bölgedeki 4 mahalle ve 1 köyün tedbiren boşaltılmasına neden oldu.

Yangının başladığı Kahyalar köyü ormanlık alanında, hem karadan hem havadan müdahale sürerken, güvenlik önlemleri kapsamında Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Valilikten Açıklama

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla birlikte, merkez ilçedeki yangın söndürme çalışmalarının Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt tarafından yerinde incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edildiği, ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personel ile çalışmalara başlandığı ifade edildi. Öte yandan, Vali Yavuz, devlete bağlı tüm kurumların sahada olduğunu ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alındığını vurgulayarak, yangının bir an önce kontrol altına alınması için gayret gösterildiğini belirtti.

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1...

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1...

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste
2
500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor
3
Hatay'da Dayısını Yaralayan Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!
5
İsviçreli Gazeteciler, 15 Temmuz Direnişi ile Etkilendi
6
Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı