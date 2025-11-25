Karabük UMKE Sahra Hastane Kapasitesini Artırdı — Afet Hazırlıkları Güçlendi

Karabük UMKE, yeni çadır ve ekipmanlarla 8 üniteli, 350 m² kapalı alana sahip sahra hastanesi kurdu; 140 personel ve araçlarla 7/24 göreve hazır.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:04
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), afetlere hazırlık kapsamında envantere yeni ekipman ve çadırlar ekleyerek sahra hastanesi kapasitesini güçlendirdi.

Yeni ekipman ve sahra hastanesi

2025 yılı Kasım ayında envantere kazandırılan 54 metrekarelik ve 36 metrekarelik çadırlarla birlikte, toplam 8 ünite ve 350 metrekare kapalı alandan oluşan tam donanımlı bir sahra hastanesi oluşturuldu.

Hazır kuvvet ve takdir

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, UMKE personelinin Van, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere birçok afette gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kara, ihtimali afetlere karşı 140 personel, sahra hastanesi çadırları, 3 UMKE aracı, 1 lojistik aracı, 1 acil müdahale ünitesi aracı ve güçlü ekipmanlarla 7/24 göreve hazır olunduğunu vurguladı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Dr. Ali Keskinkılıç ile tüm personele desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kara, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede de, "Karabük ilimiz her türlü kötü senaryoya hazırlıklıdır ve bu hazırlıklarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. UMKE ekiplerimizin başarılı çalışmalarıyla afetlere karşı her zaman hazır bir şekilde müdahale edecek gücümüz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

