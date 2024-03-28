Karabük Üniversitesi’ndeki iddialarla ilgili 8 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili 10 kişi için gözaltı kararı çıkardı. 10 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan paylaşımlarda “halkı kin ve düşmanlığa alelen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından kişiler sorgulanacak. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 2 kişi ise aranıyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili iddialar

Karabük Üniversitesi’nin sosyal medyadaki “itiraf sayfası”nda, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili ortaya bazı iddialara atılmıştı. İddialara göre, yabancı uyruklu öğrencilerle cinsel birliktelik kuran kadın ve erkekler, HIV ve HPV gibi hastalıklar şüphesi ile hastaneye gittiklerini ifade etmişlerdi. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve Karabük Üniversitesi yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı.