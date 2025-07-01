Karabük ve Samsun Üniversiteleri Arasında Sosyalfest İşbirliği Protokolü İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında önemli bir kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza attı.

Geçtiğimiz yıl Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde düzenlenen ilk Sosyalfest hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kırışık, festivalin gençlerin sosyal alandaki sorunlara yenilikçi çözümler üretme hedefine hizmet ettiğini açıkladı. Kırışık, "Gençlerin sosyal projelere ilgi göstermesini, pozitif gündemde olmalarını ve sonuç odaklı çıktılar üretmelerini arzu ediyoruz. İkincisini bu yıl 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara Millet Bahçesi'nde yapmayı planlıyoruz. Toplamda 6 milyon lira ödül dağıtacağız." dedi.

Katılım için başvuruların 1 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Kırışık, yarışmanın dört ana kategoride düzenleneceğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk dünyası kategorisinde 5, ilahiyat ve sağlık kategorilerinde ise 6 yarışma düzenlenecektir. Lise, ön lisans, lisans ve üniversite öğrencileri projelerini gönderebilecek. Ayrıca, 18 yaş üstü tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da yarışmalara katılabilecek.

Prof. Dr. Aydın, imzalanan protokolü ülkenin akademik geleceğine yatırım olarak değerlendirdi. "Sosyalfest gibi vizyoner bir organizasyona kurumsal paydaş olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Sosyal bilimlerin gücünü gençlikle buluşturmak, toplumların barış ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek için stratejik bir adımdır," dedi.

Kırışık ayrıca, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i de ziyaret ederek, Sosyalfest kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.