Karaburun Açıklarında 26 Göçmen Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

İzmir Karaburun açıklarında motoru arızalanan 26 düzensiz göçmen, yoğun yağmur altında sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:56
Motoru arızalanan bot yağmur altında sürüklendi, Sahil Güvenlik müdahale etti

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 29 Kasım günü saat 05.05'te gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti.

İhbara göre, motoru arızalanan bir lastik bot yoğun yağmur ve zorlu hava şartlarında denizde sürükleniyordu. Bölgede TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-41 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerin düzenlediği arama-kurtarma operasyonunda lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen tespit edilerek kurtarıldı ve karaya çıkarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

