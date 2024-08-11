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Karaburun'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. 3 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:11
Karaburun'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karaburun'daki Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangına İtfaiye ve İş Makineleriyle Müdahale

Yangının büyümemesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Dumandan Etkilenenler Kurtarıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen üç kişi, jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olayın gelişmeleri hakkında güncel bilgiler paylaşılacaktır.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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