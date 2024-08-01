Karadağ'da Do Kwon'un Güney Kore'ye İadesi Onaylandı

Karadağ Mahkemesi'nden Önemli Karar

Karadağ Temyiz Mahkemesi, geçen yıl dolandırıcılık suçlaması nedeniyle tutuklanan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin yaratıcısı Do Kwon'un, Güney Kore'ye iade edilmesi yönünde karar aldı.

Güney Kore'ye İade Onayı

Mahkeme, Do Kwon'un ABD'ye iadesinin reddedildiğini ve Güney Kore'nin talebinin kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada, Güney Kore'nin iade talebinin öncelikli olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yasal Süreç ve İhaaleler

Mahkeme, savcılığın taleplerinin Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası çerçevesinde incelendiğini belirtti. "Güney Kore'nin talebi, ABD'nin talebine göre daha önce tarafımıza ulaştı. Bu nedenle Güney Kore'nin talebine öncelik verilmiştir" denildi.

İfraz Süreci ve Gelecek planlar

Do Kwon'un, iadenin ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir tarih belirtilmedi. Hatırlanacağı üzere, Terraform Labs şirketi, ocak ayında ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Uluslararası Talepler ve Suçlamalar

ABD ve Güney Kore, Do Kwon'un iadesini talep etmişti. ABD, Kwon'un "milyarlarca dolarlık kripto varlık dolandırıcılığını planlamakla" suçlandığını aktarmıştı.

Do'nun geçen yıl Karadağ'da tutuklandığı ve Haziran 2023'te "sahte belge bulundurma" suçundan dört ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de önemli bir detay olarak kaydedildi. Ayrıca, Kwon'un ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekten suçlandığı bilinmektedir.