Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı

Podgoritsa'da Filistin Anması

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılı anısına düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi bir araya geldi.

Saldırılarda Hayatını Kaybedenler İçin Bir Araya Geldiler

Moskovski Köprüsü'nde toplanan katılımcılar, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Etkinliğe gelenler, Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Filistin bayrakları taşıdı ve çeşitli dilek fenerlerini gökyüzüne bırakarak sembolik bir anma gerçekleştirdi.

Filistin Temsilcisi ve Diğer Katılımcılar

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivillerin, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların ölümüne dikkat çekerek, halkının yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

Etkinliğe, aynı zamanda Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı, bu durum iki ülke arasında destek ve dayanışma mesajı niteliği taşıdı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, açıklama yaptı.