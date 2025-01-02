Karadağ'daki Silahlı Saldırıda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ'da Silahlı Saldırı: 12 Ölü

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje kentinde gerçekleşen korkunç silahlı saldırılarda ölü sayısı 12 olarak güncellenirken, saldırganın 45 yaşındaki Aco Martinovic olduğu öğrenildi. Karadağ Emniyet Müdürü Lazer Scepanovic, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın kendisini öldürdüğünü açıkladı.

Saldırının Detayları ve Sıklığı

Scepanovic, saldırının Bajice bölgesinde birden fazla noktada gerçekleştiğini belirterek, "Polis etrafını sardı ancak saldırgan kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralı bir şekilde ambulansa alındı ancak hastaneye giderken öldü" dedi. Saldırının motivasyonu henüz bilinmiyor ve yaşamını yitirenlerin çoğunun, saldırganın arkadaşları ve yakınları olduğu belirtiliyor.

Yaralı 4 kişinin durumunun stabil olduğunu ifade eden Scepanovic, adli tıp raporları ve otopsilerin nihai rakamı belirleyeceğini vurguladı.

Saldırganın Eylemleri

Savcı Andrijana Nastic, ulusal basına yaptığı açıklamada, saldırganın 5 farklı yerde ateş açtığını duyurdu. İlk saldırının bir barda gerçekleştiğini ve burada dört kişinin yaşamını yitirdiğini, ardından ikinci saldırıda yine dört kişi öldüğünü aktardı. Üçüncü saldırıda ise 10 ve 13 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Dördüncü ve beşinci yerlerde de birer kişi daha öldürüldü.

Devletin Tepkisi ve Uluslararası Taziye Mesajları

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Cetinje'de yaşanan trajedi nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Karadağ hükümeti, bu saldırı nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan etti. Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan liderleri de taziye mesajları yayımladı.