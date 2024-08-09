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Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye ile İlişkilerin Gücüne Dikkat Çekti

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile dostane ilişkilerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:25
Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye ile İlişkilerin Gücüne Dikkat Çekti

Karadağ ve Türkiye Arasındaki Stratejik İlişkiler

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Bakan Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'ni barış ve istikrarın savunucusu olarak gördüklerini belirtti. İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin Balkanlar için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

İlk Ziyaret Türkiye'ye

İbrahimovic, göreve geldiği andan itibaren Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile olan ilişkilerimiz, uzun bir geçmişe sahip ve bu ilişkiyi birlikte daha da güçlendirebiliriz," dedi.

Ortak Kültürel Bağlar

Türkiye'nin Karadağ ile olan ilişkilerine dikkat çeken İbrahimovic, iki NATO müttefiği olduklarını vurgulayarak, "145 yıllık diplomatik ilişkilere sahibiz ve bu ilişkilerimizin gelecekte de sürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, taraflar arasında ortak kültürel değerlerin de ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Ekonomik İşbirliği Potansiyeli

İki ülkenin ekonomik ve ticari alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İbrahimovic, Türk şirketlerinin Karadağ’da aktif rol oynadığını kaydetti. "Denizcilik, madencilik gibi birçok alanda işbirliğini geliştirme imkânımız var," dedi.

Karadağ'ın Avrupa Birliği Hedefi

Karadağ Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa Birliği entegrasyonu yolunda önemli adımlar attığını da sözlerine ekleyerek, uluslararası platformlarda çok kültürlü yapısıyla önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İleriye Dönük İşbirlikleri

İbrahimovic, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesi için her alanda işbirliğini teşvik etme yönünde kararlı olduklarını ifade etti. Türkiye'nin barış ve istikrar konusundaki rolünü öne çıkararak, "Yatırımları çekmek ve işbirliklerini geliştirmek için ilişkilerimizi güçlendireceğiz," şeklinde sözlerini tamamladı.

Sonuç

Karadağ Dışişleri Bakanı, iki ülkedeki olumlu ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizerek, halklar arası dostluğun önemine de dikkat çekti. "Dostluk ve barış, iki halk arasında her zaman kazanacaktır," dedi.

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