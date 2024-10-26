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Karadağ'ın AB Üyelik Hedefi 2028

Ursula von der Leyen, Karadağ'ın 2028'de AB üyeliğinin ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:07
Karadağ'ın AB Üyelik Hedefi 2028

AB Komisyonu Başkanı'nın Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2028 yılında Karadağ'ın AB üyeliği ile ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu. Podgoritsa'da düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Milojko Spajic ile bir araya gelen Von der Leyen, Karadağ'ın AB'ye katılma çabasını övdü ve bu hedefin hem iddialı hem de ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

Karadağ'ın İlerleyişi

Von der Leyen, Karadağ'ın AB üyeliği yolundaki kararlılığını vurgulayarak, "Karadağ, AB hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Bu süreçte, ülkenin göstermiş olduğu bağlılığı büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

Üyelik Sürecindeki Adımlar

Başbakan Milojko Spajic, son bir yılda Karadağ'ın AB üyelik hedefi için önemli adımlar attığını ifade ederek, "Önümüzdeki iki yıl kritik bir dönüm noktası. Karadağ, 2026 sonuna kadar 26 faslı kapatmayı planlıyor; 2028'in sonuna kadar ise AB üyesi olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Batı Balkan Turunun Kapanışı

Von der Leyen, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir araya gelerek, Batı Balkan turunu tamamladı. Bu tur kapsamında Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı ziyaret etti.

Batı Balkan turunu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu...

Batı Balkan turunu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Başbakan Milojko Spajic (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan turunu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu...

Batı Balkan turunu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tamamlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Başbakan Milojko Spajic (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

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