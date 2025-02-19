Karadeniz'de 391 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Kar yağışı nedeniyle Giresun, Bayburt, Ordu ve Gümüşhane'de 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:54
Karadeniz'de 391 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Kar Yağışı Sonrası Ulaşımda Aksamalar

Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı, Giresun, Bayburt, Ordu ve Gümüşhane'de 391 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Giresun Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, il merkezi ve birçok ilçede yolların kapanması sebebiyle ulaşımlar ciddi şekilde aksadı.

Giresun'da Durum

Giresun'un il merkezinde 53 yerleşim yeri dışında, Alucra 35, Bulancak 54, Çamoluk 14 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Diğer kapalı yollar ise Çanakçı, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere'de 3'er, Güce 12, Keşap 16, Piraziz 22 ve Şebinkarahisar 10 köyü içeriyor. Ekipler, 228 köy yolunun açılması için yoğun mesai harcıyor.

Bayburt'ta Karla Mücadele

Bayburt'ta ise Aydıntepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 20 personel ve 8 iş makinesi, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamasını önlemek için küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ordu'da Durum Kritik

Ordu'da kar yağışı sonrası 98 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, ilçelerdeki kar kalınlığı 25 ila 70 santimetre arasında değişiyor. Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane'de Karla Mücadele Çalışmaları

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kürtün ilçesinde 20, Şiran 7 ve Torul 25 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Karayolları 101. Şube Şefliği, 68 personel ve 34 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz Ulaşım Duyurusu

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışının trafikteki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla belediye otobüslerinin 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, kar yağışına yönelik önlemleri hızla almaya başladıklarını belirten Başer, "Belediye olarak 105 personel ve 19 araçla sabah 06.30 itibarıyla kar temizleme çalışmalarına başladık. Tüm yollarımızı açtık, ancak kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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