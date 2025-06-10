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Karadeniz'de Dron ile Görüntülenen Yunus Sürüsü Büyüledi

Samsun'un Yakakent ilçesinde 15 yunus, dronla görüntülenerek rengarenk bir manzara oluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 14:14
Karadeniz'de Dron ile Görüntülenen Yunus Sürüsü Büyüledi

Karadeniz'de Yunus Sürüsü Görüntülendi

Karadeniz'in serin sularında, yaklaşık 15 yunus sürüsü su yüzeyine çıkarak göz kamaştırıcı bir görüntü oluşturdu. Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında kaydedilen bu muhteşem anlar, dronla görüntülendikten sonra paylaşılmak üzere hazırlandı.

Yunusların Dansı

Sahildeki izleyiciler, yunusların su yüzeyindeki oyunlarını uzun süre hayranlıkla izleme fırsatı buldu. Renkli ve canlı hareketleriyle bu sevimli deniz canlıları, denizlerin güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunuslar, bir süre gözlemlendikten sonra derin sulara dalıp kayboldu. Dron görüntüleri, Karadeniz’in doğal zenginliklerinin altını çizen bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu. Samsun'un Yakakent ilçesi...

Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu. Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında 15'e yakın yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü. Yunuslar, dronla görüntülendi.

Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu. Samsun'un Yakakent ilçesi...

Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu. Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında 15'e yakın yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü. Yunuslar, dronla görüntülendi.

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