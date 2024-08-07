Karadeniz'de Hortum Oluştu

Karadeniz'in Fırtınalı Günü

Geçtiğimiz akşam saatlerinde Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yoğun yağış, çeşitli hava olaylarını da beraberinde getirdi. Bu yağışlar sonrasında, Karadeniz'in açıklarında bir hortum meydana geldi.

Hortumun Görüş Alanı

Hortum, ilçeye yaklaşık 1,5 kilometre mesafede oluştu. Çatalzeytin halkı, bu ilginç olayı cep telefonlarıyla görüntülemeyi başardı. Görüntüler, hortumun etkileyici ancak kısa ömürlü yapısını gözler önüne serdi.

Hasar Oluşturmadı

İlk belirlemelere göre, hortum çevrede herhangi bir hasar yaratmadan hızla etkisini kaybetti. Bölge halkı, olayın ardından rahat bir nefes alarak günlük yaşamına dönebildi.

Bu tür hava olayları, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne sererken, bölge halkının bu duruma hazırlıklı olması gerektiği konusunda bir hatırlatma niteliği taşıyor.

KKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

KKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

KKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.