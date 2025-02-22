Karadeniz'de Kötü Hava Koşulları Uçuşları Etkiliyor: Seferler İptal

Karadeniz'de yaşanan olumsuz hava koşulları, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında uçuşları olumsuz etkiledi. Son üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7 sefer ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılması öngörülen 6 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi.