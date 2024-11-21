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Karadeniz'de Martıların Balıkçı Teknelerine Eşlik Etme Anları Görüntülendi

Kıyıköy açıklarında balıkçılar ve martılar arasındaki eşsiz av hayran bıraktı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:42
Karadeniz'de Martıların Balıkçı Teknelerine Eşlik Etme Anları Görüntülendi

Martıların Yiyecek Bulma Telaşı

Karadeniz'in gözde bölgelerinden biri olan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin açıklarında, balıkçı tekneleri ile martılar arasında ilginç anlar yaşandı. Yiyecek bulma telaşı içinde olan martılar, teknelerin peşinden ayrılmayarak, denizde avlanan balıklara ulaşma çabası gösterdi.

Balıkçıların Dostu Martılar

Martılar, limandan açılan balıkçı teknelerini heyecanla takip ederken, teknelerin etrafında da sürekli olarak uçuşuyor. Balıkçı ağlarından düşen balıkları kapmaya çalışan martılar, oldukça hareketli anlar yaşattı. Tekne personeli ise, martılara zaman zaman avladıkları balıklardan atarak bu dostluklarını pekiştiriyor.

Balıkçı Halil Kurt'un Açıklamaları

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martıların kendilerini takip etmesinden büyük bir keyif aldıklarını belirtti. Kurt, “Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor.” ifadeleriyle bu eşsiz deneyimi vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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