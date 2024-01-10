Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı mutabakat imzalanacak

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'deki mayın sorununu çözmek için "Üçlü Girişim" başlattı. Bu çerçevede Karadeniz Mayısın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu Mutabakatı, yarın İstanbul'da imza altına alınacak.

Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı mutabakat imzalanacak
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Yarın saat 11.00'de Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda mutabakat metni imza töreni gerçekleştirilecek. Mutabakat metni, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" kapsamında hazırlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mutabakat metnini Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov ile birlikte imzalayacak. Mutabakat metni, Karadeniz'deki mayın sorununa karşı "Üçlü Girişim" çerçevesinde hazırlandı.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, 2022 şubatında Ukrayna'da patlak veren savaşın etkisini hissetmeye başladı. Savaş, Karadeniz bölgesindeki istikrarı tehdit ediyor.

mayına-karşı-tedbir-mutabakatı

MAYINA KARŞI TEDBİRLERİ GÖREV GRUBU KURULACAK

Deniz mayınlarının kullanımını düzenleyen 1907 Lahey Sözleşmesi, demirleme donanımları kopan mayınların bir saat içinde zararsızlaşmasını şart koşuyor. Fakat mayınların akıntıyla sürüklenmesi durumunda ne olacağına dair bir madde yok.

Karadeniz'deki sürüklenen mayınlarla mücadele etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile birlikte bir "Mayısın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" kurulması konusunda anlaşıldı. Bu konuda teknik heyetler, eylül ayından beri görüşüyor.

mayına-karşı-tedbir-mutabakatı

Grubun, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak için kurulduğu, başka bir ülkeye karşı veya yerine değil, savunma amaçlı olduğu bildiriliyor. Tatbikat, eğitim ve liman ziyaretlerini kapsayan Yıllık Harekat Planı'nın yıllık olarak belirlenmesi konusunda anlaşıldığı ifade ediliyor. Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı "MCM Black Sea" girişimi başlatan üç NATO müttefiki ülke, Karadeniz'i yeniden güvenli bir bölge yapmak için operasyonel çalışmalarını sürdürecekleri vurgulanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katıldığı bir komite, inisiyatifin yürütme organı olarak kuruldu ve yılda iki kez toplanacak. İnisiyatifin komutanlığı, altı ayda bir değişecek ve görevi devralan ülke, birlik ve filo komutanlarını atayacak. Her üç ülke, birer mayın karşı tedbirleri gemisi ve bir komuta kontrol gemisi gönderecek ve altı ayda iki kez on beş gün sürecek harekatlar yapacak. Görev grubu, muhtıranın imzalanmasından sonra üç ülkenin de iç hukuk sürecini tamamlamasıyla faaliyete geçecek.

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