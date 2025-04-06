DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.122.563,33 0,51%

Karadeniz'de Nadir Görülen Fener ve Kırlangıç Balığı Ağlara Takıldı

Kastamonu'da balıkçıların ağında nadir görülen fener ve kırlangıç balığı bulundu. İlgili detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:36
Karadeniz'de Nadir Görülen Fener ve Kırlangıç Balığı Ağlara Takıldı

Kastamonu'da Balıkçıların Avı Nadir Türlerle Zenginleşti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçılar, Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ile karşılaştı. Balıkçılar Kamil Gür ve Mustafa Acar, ağı çekmek üzere denize açıldıklarında ilçe açıklarında 4 kilogram ağırlığında bir fener balığı ve 1 kilogram 700 gram ağırlığında bir kırlangıç balığı buldular.

Fener Balığı ve Kırlangıç Balığına Dair Değerli Bilgiler

Acar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bu iki türün de Karadeniz'de görülmeye başlandığını belirtti. Özellikle fener balığına yılda bir veya iki kez denk geldiklerini ifade eden Acar, "Normalde bunlar Ege taraflarının balığı. Buralarda son zamanlarda görüldü. Belki senede bir ya da iki kez rastlıyoruz. Çok güzel bir balık, çorbası olacak inşallah gittiği yerde," dedi.

Büyük kırlangıç balığının da buralarda nadir görüldüğünü vurgulayan Acar, "Nasip oldu, bugün ikisi de ağımıza takıldı," diyerek bu anı paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
7
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor