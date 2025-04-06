Karadeniz'de Nadir Görülen Fener ve Kırlangıç Balığı Ağlara Takıldı

Kastamonu'da Balıkçıların Avı Nadir Türlerle Zenginleşti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçılar, Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ile karşılaştı. Balıkçılar Kamil Gür ve Mustafa Acar, ağı çekmek üzere denize açıldıklarında ilçe açıklarında 4 kilogram ağırlığında bir fener balığı ve 1 kilogram 700 gram ağırlığında bir kırlangıç balığı buldular.

Fener Balığı ve Kırlangıç Balığına Dair Değerli Bilgiler

Acar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bu iki türün de Karadeniz'de görülmeye başlandığını belirtti. Özellikle fener balığına yılda bir veya iki kez denk geldiklerini ifade eden Acar, "Normalde bunlar Ege taraflarının balığı. Buralarda son zamanlarda görüldü. Belki senede bir ya da iki kez rastlıyoruz. Çok güzel bir balık, çorbası olacak inşallah gittiği yerde," dedi.

Büyük kırlangıç balığının da buralarda nadir görüldüğünü vurgulayan Acar, "Nasip oldu, bugün ikisi de ağımıza takıldı," diyerek bu anı paylaştı.