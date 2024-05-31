Karadeniz'de sıcak hava dalgası uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Karadeniz'de hava sıcaklıkları yarından (1 Haziran 2024 Cumartesi) itibaren yükselişe geçecek. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarından itibaren 5 Haziran'a kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.



Geçtiğimiz hafta boyunca bölgeyi etkileyen yağışlı ve serin havanın hafta sonundan itibaren yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 3 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık havada bulunmamaları konusunda uyarılıyor.