Karadeniz'de yunuslar Akçakoca açıklarında dronla görüntülendi

Akçakoca açıklarında doğadan bir an

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında, deniz yüzeyine çıkan yunuslar bölge sakinleri ve doğa tutkunları tarafından izlendi.

Karaburun ve Melenağzı açıklarında görülen 3 yunus, grup halinde su yüzeyinde bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, bölgeden geçen bir dron tarafından kaydedilerek dronla görüntülendi ve denizdeki canlı yaşamına dair etkileyici kareler ortaya çıktı.

