Karadeniz'de yunuslar Akçakoca açıklarında dronla görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca açıklarında, Karaburun ve Melenağzı kıyılarında üç yunusun su yüzeyinde oynadığı anlar dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 17:29
Karadeniz'de yunuslar Akçakoca açıklarında dronla görüntülendi

Karadeniz'de yunuslar Akçakoca açıklarında dronla görüntülendi

Akçakoca açıklarında doğadan bir an

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında, deniz yüzeyine çıkan yunuslar bölge sakinleri ve doğa tutkunları tarafından izlendi.

Karaburun ve Melenağzı açıklarında görülen 3 yunus, grup halinde su yüzeyinde bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, bölgeden geçen bir dron tarafından kaydedilerek dronla görüntülendi ve denizdeki canlı yaşamına dair etkileyici kareler ortaya çıktı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar...

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar görüntülendi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Konya Kongresi'nde: 16 Kasım'da 100 Bin Kişilik Büyük Kongre Hedefi
2
Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı
3
Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci
4
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
5
TÜRKSOY 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu Bişkek'te
6
Paris'te Kayıp Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi