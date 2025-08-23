DOLAR
Karadeniz'e İkinci Yüzer Üretim Platformu: Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-III Başlıyor

İletişim Başkanlığı, Sakarya Gaz Sahası için Çin menşeli firma ile FPU anlaşması yapıldığını ve ikinci yüzer üretim platformunun Faz-III'ü başlatacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:02
İletişim Başkanlığı duyurdu

İletişim Başkanlığı, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Başkanlık, ülkenin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ikinci yüzer üretim platformunun inşasına başlandığını bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin enerji filosunu genişletmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, yeni platformun Sakarya Gaz Sahası'nı Faz-III aşamasına taşıyacağı belirtildi.

"Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz"

Açıklamada ayrıca, platform temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda platformun inşasına başlandığının anımsatıldığı kaydedildi.

